В Хабаровске на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка
В Хабаровске пассажирский автобус сбил подростка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция края в телеграм-канале.
Водитель, управляя Hankuk Fiber, следовавшим по маршруту № 1 по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина не уступил дорогу ребёнку 2011 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для обследования.
А ранее Лайф писал, что на улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения. Позднее движение по трассе было восстановлено.