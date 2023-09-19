В Хабаровске на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка

В Хабаровске пассажирский автобус сбил подростка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция края в телеграм-канале.

Водитель, управляя Hankuk Fiber, следовавшим по маршруту № 1 по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина не уступил дорогу ребёнку 2011 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для обследования.