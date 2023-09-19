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19 сентября, 04:46

В Хабаровске на пешеходном переходе автобус сбил ребёнка

В Хабаровске пассажирский автобус сбил подростка, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщает Госавтоинспекция края в телеграм-канале.

Водитель, управляя Hankuk Fiber, следовавшим по маршруту № 1 по улице Серышева со стороны улицы Калинина в сторону улицы Истомина не уступил дорогу ребёнку 2011 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение для обследования.

В Иванове водитель снёс на переходе женщину с девочкой, уехал с места и сжёг машину

В Иванове водитель снёс на переходе женщину с девочкой, уехал с места и сжёг машину

А ранее Лайф писал, что на улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения. Позднее движение по трассе было восстановлено.

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Telegram / Станция скорой медицинской помощи г. Хабаровска

Лариса Сафронова
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