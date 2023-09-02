В Иванове водитель снёс на переходе женщину с девочкой, уехал с места и сжёг машину
Водитель на скорости сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе в Иванове
В Иванове водитель легковушки совершил наезд на женщину с семилетней девочкой, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, после чего скрылся. О случившемся сообщает УМВД РФ по региону.
Видео ДТП в Иванове, где пострадали женщина и девочка. Видео © t.me / Полиция37 Иваново
"Вчера около 21:00 на улице генерала Хлебникова в Иванове водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2113, совершил наезд на переходящих по пешеходному переходу проезжую часть дороги женщину и семилетнюю девочку. Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу", — уточнили в ведомстве.
На кадрах видно, что легковушка даже не пыталась затормозить при приближении к пешеходному переходу. Обеих пострадавших отбрасывает от удара на встречную полосу, а виновник ДТП тут же уезжает. Позже полиция нашла его машину, её нарушитель бросил и сжёг. Сейчас идут поиски водителя.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб, пострадало 11 человек. Предварительно, водитель не справился с управлением. Пострадавшие доставлены в больницу.
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