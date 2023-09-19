Во Владивостоке восстановлено движение по трассе после падения виадука

Движение по трассе под Владивостоком, где накануне из-за ДТП обрушился виадук, открыто в обоих направлениях. Об этом сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Пролётное строение надземного перехода разделено на несколько блоков и убрано за пределы проезжей части, дорожное полотно очищено от посторонних предметов. Демонтированное металлическое ограждение на осевой разделительной линии заменено на временное из железобетона.