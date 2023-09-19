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19 сентября, 00:20

Во Владивостоке восстановлено движение по трассе после падения виадука

Движение по трассе под Владивостоком, где накануне из-за ДТП обрушился виадук, открыто в обоих направлениях. Об этом сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Пролётное строение надземного перехода разделено на несколько блоков и убрано за пределы проезжей части, дорожное полотно очищено от посторонних предметов. Демонтированное металлическое ограждение на осевой разделительной линии заменено на временное из железобетона.

Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео

Наклонился и рухнул: Момент падения виадука во Владивостоке попал на видео

Напомним, сегодня на улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения.

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Telegram / Администрация Владивостока

Лариса Сафронова
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