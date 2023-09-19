Во Владивостоке восстановлено движение по трассе после падения виадука
Движение по трассе под Владивостоком, где накануне из-за ДТП обрушился виадук, открыто в обоих направлениях. Об этом сообщила в телеграм-канале городская администрация.
Пролётное строение надземного перехода разделено на несколько блоков и убрано за пределы проезжей части, дорожное полотно очищено от посторонних предметов. Демонтированное металлическое ограждение на осевой разделительной линии заменено на временное из железобетона.
Напомним, сегодня на улице Весенней во Владивостоке водитель самосвала забыл опустить кузов и снёс виадук. К счастью, никто, кроме водителя, не пострадал: в момент ЧП поблизости никого не было. В Сети появились кадры с места, снятые видеорегистратором. Автор ролика успел проскочить ещё до обрушения.
Telegram / Администрация Владивостока