Ребёнку дверью оторвало часть пальца в детском саду в Приамурье

На территории детского сада, находящегося в селе Поярково Михайловского района Приамурья, ребёнку дверью оторвало фалангу пальца руки. Как сообщила пресс-служба прокуратуры области, в тот момент он остался без присмотра воспитателей.

Инцидент, который привёл к травматической ампутации фаланги пальца руки, произошёл 6 сентября в детском саду № 7 "Колосок". Воспитатель оставила малышей без присмотра, в результате чего и произошёл инцидент. По результатам проверки также были выявлены и многие другие нарушения.

"Помощник воспитателя в этот день находилась в отпуске без сохранения заработной платы. Несмотря на необходимость постоянного нахождения помощника в группе для оказания помощи воспитателю в присмотре и уходе за детьми, заведующей детского учреждения не приняты меры к замещению помощника воспитателя на период её отпуска другим работником", — заявили в прокуратуре.

Также на дверях лестничных клеток учреждения не было приспособлений для самозакрывания, которые должны быть там согласно документации. Прокуратура внесла представление устранить выявленные нарушения. Кроме того, ведомство направило иск в суд о взыскании с детсада в интересах ребёнка морального вреда в размере миллиона рублей.