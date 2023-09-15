Четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором в ТЦ в Реутове

Четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе в торговом центре "Шоколад" в подмосковном Реутове. Об инциденте, который произошёл вечером 14 сентября, сообщает SHOТ.

Родители с малышкой спускались на эскалаторе из детского магазина с новыми игрушками и вдруг услышали жуткий крик: девочка споткнулась, и её рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Мать с отцом смогли достать руку ребёнка и тут же вызвали скорую.

В итоге врачам пришлось ампутировать три пальца на левой руке, которые оказались сильно повреждены. Сейчас состояние малышки стабилизировали. Полиция проводит проверку.