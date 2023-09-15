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15 сентября, 15:25

Четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором в ТЦ в Реутове

<p>ТЦ в Реутове, где ребёнку оторвало пальцы на эскалаторе. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56962" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

ТЦ в Реутове, где ребёнку оторвало пальцы на эскалаторе. Фото © SHOT

Четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе в торговом центре "Шоколад" в подмосковном Реутове. Об инциденте, который произошёл вечером 14 сентября, сообщает SHOТ.

Родители с малышкой спускались на эскалаторе из детского магазина с новыми игрушками и вдруг услышали жуткий крик: девочка споткнулась, и её рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Мать с отцом смогли достать руку ребёнка и тут же вызвали скорую.

В итоге врачам пришлось ампутировать три пальца на левой руке, которые оказались сильно повреждены. Сейчас состояние малышки стабилизировали. Полиция проводит проверку.

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Ранее похожий случай произошёл в Петербурге. Там в строительном супермаркете малыш заходил с мамой в туалет, когда одна из посетительниц сильно захлопнула дверь и прищемила мальчику руку. В результате ему частично оторвало два пальца. Врачи их пришили, но фаланги могут попросту не прижиться.

Александра Вишнякова
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