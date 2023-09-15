Четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором в ТЦ в Реутове
ТЦ в Реутове, где ребёнку оторвало пальцы на эскалаторе. Фото © SHOT
Четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе в торговом центре "Шоколад" в подмосковном Реутове. Об инциденте, который произошёл вечером 14 сентября, сообщает SHOТ.
Родители с малышкой спускались на эскалаторе из детского магазина с новыми игрушками и вдруг услышали жуткий крик: девочка споткнулась, и её рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Мать с отцом смогли достать руку ребёнка и тут же вызвали скорую.
В итоге врачам пришлось ампутировать три пальца на левой руке, которые оказались сильно повреждены. Сейчас состояние малышки стабилизировали. Полиция проводит проверку.
Ранее похожий случай произошёл в Петербурге. Там в строительном супермаркете малыш заходил с мамой в туалет, когда одна из посетительниц сильно захлопнула дверь и прищемила мальчику руку. В результате ему частично оторвало два пальца. Врачи их пришили, но фаланги могут попросту не прижиться.