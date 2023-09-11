Жительница Петербурга оторвала два пальца ребёнку в туалете торгового центра
SHOT: Выходящая из туалета женщина оторвала два пальца ребёнку в ТЦ в Петербурге
В Санкт-Петербурге пятилетнему ребёнку частично оторвало пальцы в торговом центре. Случилось это в тот момент, когда одна из посетительниц выходила из туалета. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло примерно в 18:00 10 сентября в OBI на Пулковском шоссе. Ребёнок заходил с мамой в туалет, когда незнакомка сильно захлопнула дверь и прищемила руку мальчика. В результате ему частично оторвало два пальца. После этого женщина спокойно ушла по своим делам, а ребёнка госпитализировали. У него диагностировали неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. Теперь делом занимается полиция, проводится проверка.
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