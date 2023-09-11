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11 сентября, 00:03

Пожар в Саратовской области унёс жизни трёх маленьких детей

СК: Трое детей погибли при пожаре в квартире в Саратовской области

<p>Кадры с места пожара в квартире в Саратовской области, который унёс жизни трёх маленьких детей. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/su_skr64/4069" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СУ СК России по Саратовской области</a></p>

Кадры с места пожара в квартире в Саратовской области, который унёс жизни трёх маленьких детей. Обложка © t.me / СУ СК России по Саратовской области

Трое детей погибли при пожаре в квартире в Дергачёвском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло 11 сентября в одной из квартир, расположенной на улице Льва Толстого в населённом пункте Дергачи. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар.

В квартире после тушения были обнаружены тела трёх детей двух, шести и восьми лет. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту, назначены все необходимые экспертизы.

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Ранее Лайф писал, что на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские", расположенном в Московской области, произошёл пожар. Загорелись две нежилые постройки. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Андрей Соловьёв
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