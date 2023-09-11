Пожар в Саратовской области унёс жизни трёх маленьких детей
СК: Трое детей погибли при пожаре в квартире в Саратовской области
Кадры с места пожара в квартире в Саратовской области, который унёс жизни трёх маленьких детей. Обложка © t.me / СУ СК России по Саратовской области
Трое детей погибли при пожаре в квартире в Дергачёвском районе Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В ведомстве рассказали, что возгорание произошло 11 сентября в одной из квартир, расположенной на улице Льва Толстого в населённом пункте Дергачи. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательных служб ликвидировали пожар.
В квартире после тушения были обнаружены тела трёх детей двух, шести и восьми лет. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту, назначены все необходимые экспертизы.
Ранее Лайф писал, что на территории киногородка в заповеднике "Горки Ленинские", расположенном в Московской области, произошёл пожар. Загорелись две нежилые постройки. Площадь возгорания составила 54 квадратных метра.