Москвичу восемь часов пришивали руку, которую раздробила бетономешалка

Врачи в московской ГКБ имени М.Е. Жадкевича смогли пришить мужчине кисть, которую полностью оторвала бетономешалка, переломав всё: от костей и мышц до сосудов и нервных волокон. Об этом сообщил канал Mash.

Пришитая хирургами ГКБ имени М.Е. Жадкевича правая кисть. Фото © t.me / Mash

Игорь (имя изменено), мужчина в возрасте 35 лет, занимался постройкой собственного дома своими силами. В процессе он повёл себя недостаточно осторожно, и его правая рука угодила во включённую бетономешалку, которая безжалостно искалечила конечность. Чудом не отключившись от болевого шока, Игорь смог воспользоваться телефоном и вызвать медицинскую помощь. Врачи прибыли оперативно, достали оторванную кисть из резервуара с бетоном и в экстренном порядке отвезли пострадавшего в больницу.

Хирурги в ГКБ проводили операцию в течение восьми часов, собирая заново растерзанную руку. Сперва рана была обработана, потом из неё удали все загрязнённые и отмирающие ткани с маленькими фрагментами костей, после чего руку и кисть соединили и зафиксировали металлическими стержнями. Затем наступил самый сложный этап — восстановление кровеносных сосудов под микроскопом, по которым впоследствии нужно было возобновить кровоток. Послеоперационный период Игорь перенёс хорошо. Врачи сняли с его руки швы и отправили домой на реабилитацию.