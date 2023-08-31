Подражатель "подмосковного Отелло" обрил налысо и отрубил руку жене на глазах у пятилетнего сына

Житель Перми под наркотиками побрил налысо свою жену и отрубил ей руку на глазах у их пятилетнего сына. Страшную историю публикует kp.ru.

28-летняя Анастасия познакомилась с Владом шесть лет назад и сразу влюбилась. По словам девушки, в начале их отношения, и правда, были похожи на сказку: женитьба, рождение ребёнка и квартира от государства как детдомовцу. Мужчина не проявлял никакой агрессии, окутал семью нежностью и заботой, сильно любил сына, однако всё резко изменилось, когда Влад подсел на наркотики. В неадекватном состоянии он дико ревновал супругу, запрещал ей краситься и общаться с подругами, а когда Настя не вытерпела и ушла к матери, то даже сжёг её дом.

"Я уехала к маме, а он… поджёг ей дом. Счастье, что никто не пострадал. Угрожал, что сделает что-нибудь с родными, если не вернусь. И я решила не рушить семью. Сейчас понимаю, какая была дура. Но сильно любила. И видела, как он привязан к сыну", — признаётся бедная девушка.

Влад плотно подсел на наркотики, ушёл с работы, а деньги на новую дозу просил у своей жены. После очередного наркотрипа и побоев он даже заставил возлюбленную снять видеопризнание в том, что она занимается проституцией, хотя та работала помощницей оператора на пилораме.

"В конечном счёте он заставил записать меня видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга — сутенёры, а крышует нас глава города. Я — лысая, вся в синяках и крови — говорила всё это на камеру, лишь бы он перестал меня бить", — вспоминает она.

А в какой-то момент изверг заставил и Настю попробовать наркотики, и ничем хорошим это не закончилось. Однажды под действием запрещённых веществ Влад показал девушке видео с Маргаритой Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук, и заявил, что сделает с ней так же. Так и получилось.

Неадекват как-то пришёл домой с топором, постелил пакет, поставил табуретку и, заставив жертву подчиниться, стал наносить удары по хрупким женским конечностям. Происходящее видел пятилетний ребёнок — сынишка плакал и спрашивал маму, что происходит, а отец пытался спровадить его в другую комнату.

"Приляг, сейчас рана затянется, я отведу тебя в гараж и посажу на цепь", — сказал он.