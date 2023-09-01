Москвич, оставшийся без рук после взрыва гранаты в квартире, умер в больнице

20-летний парень, в чьих руках взорвалась граната в квартире на северо-западе Москвы, умер в больнице. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Как писал Лайф, взрыв произошёл в квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево. На шум тут же сбежались соседи, которые, увидев страшную картину, вызвали скорую и помогли с госпитализацией пострадавшего. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу.