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1 сентября, 15:11

Москвич, оставшийся без рук после взрыва гранаты в квартире, умер в больнице

Пострадавший от взрыва гранаты житель Москвы умер в больнице

20-летний парень, в чьих руках взорвалась граната в квартире на северо-западе Москвы, умер в больнице. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Взрывом молодому человеку оторвало руки, также осколки попали в живот. Сейчас полиция выясняет, откуда погибший взял боеприпас.

Как писал Лайф, взрыв произошёл в квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево. На шум тут же сбежались соседи, которые, увидев страшную картину, вызвали скорую и помогли с госпитализацией пострадавшего. В тяжёлом состоянии его увезли в больницу.

В Башкирии прогремел взрыв в двухэтажном доме, есть пострадавшие

В Башкирии прогремел взрыв в двухэтажном доме, есть пострадавшие

Обложка ©

Shutterstock

Максим Плетнёв
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