Москвичу оторвало руки взрывом гранаты, которая сдетонировала в квартире

В квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево прогремел взрыв, пишет SHOT . По его данным, в руках 20-летнего парня взорвалась граната. В результате юноша остался без рук.

На опубликованном телеграм-каналом видео — госпитализация пострадавшего. Как рассказали жильцы дома, когда прогремел взрыв, они тут же бросились выяснять, в чём дело. Зайдя в квартиру этажом ниже, соседи увидели страшную картину — окровавленного 20-летнего парня без рук. Сейчас его в тяжёлом состоянии везут в больницу. Уточняется, что осколки гранаты также попали ему в живот. Где москвич взял снаряд и почему тот сдетонировал, предстоит выяснить правоохранителям.