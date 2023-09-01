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1 сентября, 14:05

Москвичу оторвало руки взрывом гранаты, которая сдетонировала в квартире

20-летний парень пострадал от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы

В квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево прогремел взрыв, пишет SHOT. По его данным, в руках 20-летнего парня взорвалась граната. В результате юноша остался без рук.

В квартире на северо-западе Москвы произошёл взрыв, есть пострадавший. Видео © SHOT

На опубликованном телеграм-каналом видео — госпитализация пострадавшего. Как рассказали жильцы дома, когда прогремел взрыв, они тут же бросились выяснять, в чём дело. Зайдя в квартиру этажом ниже, соседи увидели страшную картину — окровавленного 20-летнего парня без рук. Сейчас его в тяжёлом состоянии везут в больницу. Уточняется, что осколки гранаты также попали ему в живот. Где москвич взял снаряд и почему тот сдетонировал, предстоит выяснить правоохранителям.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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