Москвичу оторвало руки взрывом гранаты, которая сдетонировала в квартире
20-летний парень пострадал от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы
В квартире дома по улице Мещерякова в московском районе Покровское-Стрешнево прогремел взрыв, пишет SHOT. По его данным, в руках 20-летнего парня взорвалась граната. В результате юноша остался без рук.
В квартире на северо-западе Москвы произошёл взрыв, есть пострадавший. Видео © SHOT
На опубликованном телеграм-каналом видео — госпитализация пострадавшего. Как рассказали жильцы дома, когда прогремел взрыв, они тут же бросились выяснять, в чём дело. Зайдя в квартиру этажом ниже, соседи увидели страшную картину — окровавленного 20-летнего парня без рук. Сейчас его в тяжёлом состоянии везут в больницу. Уточняется, что осколки гранаты также попали ему в живот. Где москвич взял снаряд и почему тот сдетонировал, предстоит выяснить правоохранителям.
Лайф писал о взрыве в квартире жилого дома в башкирском Ишимбае, пострадали два человека. Причиной "хлопка" является бытовой газ. В здании разрушилась несущая стена.
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