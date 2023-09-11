В Петербурге пришили оторванные пальцы ребёнку, но врачи не спешат давать прогнозы

По данным телеграм-канала, родители повели ребёнка в туалет для инвалидов, потому что остальные были заняты. Перед тем, как зайти, малыш просунул руку в дверной проём, но в уборной всё же оказалось занято. Находившаяся там женщина со всей силы захлопнула дверь изнутри, отрубив мальчику два пальца. После случившегося мадам извиняться не стала. Она лишь накричала на родителей пострадавшего и ушла совершать покупки под громкий плач ребёнка. Полицейские уже взяли показания у женщины и отпустили её домой.