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11 сентября, 11:42

В Петербурге пришили оторванные пальцы ребёнку, но врачи не спешат давать прогнозы

SHOT: В Петербурге врачи пришили оторванные дверью пальцы пятилетнему мальчику

<p>Мальчик, которому женщина оторвала два пальца в питерском супермаркете. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/56744" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Мальчик, которому женщина оторвала два пальца в питерском супермаркете. Обложка © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге врачи пришили оторванные дверью пальцы пятилетнему мальчику, но проблема в том, что фаланги могут попросту не прижиться. Как сообщает SHOT, врачи не спешат давать позитивный прогноз.

По данным телеграм-канала, родители повели ребёнка в туалет для инвалидов, потому что остальные были заняты. Перед тем, как зайти, малыш просунул руку в дверной проём, но в уборной всё же оказалось занято. Находившаяся там женщина со всей силы захлопнула дверь изнутри, отрубив мальчику два пальца. После случившегося мадам извиняться не стала. Она лишь накричала на родителей пострадавшего и ушла совершать покупки под громкий плач ребёнка. Полицейские уже взяли показания у женщины и отпустили её домой.

Как сообщал Лайф, всё произошло 10 сентября в строительном супермаркете OBI на Пулковском шоссе. Ребёнок заходил с мамой в туалет, когда одна из посетительниц сильно захлопнула дверь и прищемила руку мальчика. В результате ему частично оторвало два пальца.

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Наталья Исакова
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