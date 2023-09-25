Застрелил в спину: Появились подробности жуткой расправы под Омском, где отец убил двоих сыновей

Стали известны подробности жуткой расправы в Омской области, где 36-летний мужчина убил трёх человек. Об этом сообщает SHOT.

Погибший брат 30-летней жительницы Омска, чей муж устроил стрельбу по собственным детям. Фото © t.me / SHOT

Найденное на месте преступления оружие. Фото © t.me / СУ СК России по Омской области

Последствия стрельбы в частном доме в Омской области. Фото © t.me / СУ СК России по Омской области

Бывшая жена 36-летнего жителя Омской области, которой удалось чудом спастись. Обложка © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, семья с четырьмя детьми — мальчики (3, 5 и 7 лет) и девочка, которой не исполнилось ещё и года, — проживала в рабочем посёлке Любинский Омского района. Супруги приняли решение развестись, однако процесс затянулся. 36-летний глава семейства уже полгода жил отдельно, но накануне пришёл в гости к детям и 30-летней жене в частный дом, где также находился её брат.

В какой-то момент мужчина стал уговаривать бывшую возлюбленную отменить развод и снова быть вместе, но получил отказ. Рассвирепев, он достал из сейфа ружьё марки "Байкал" и устроил стрельбу, первым убив шурина. Обезумевшая от страха женщина схватила маленькую дочку и, крикнув сыновьям, чтобы те убегали, бросилась из дома. Спастись удалось только старшему сыну.

Её бывший муж прямо в доме застрелил своего младшего сына, а среднего догнал уже во дворе и убил убегающего ребёнка выстрелом в спину. К счастью, жене с семилетним сыном и дочерью удалось скрыться у соседей и вызвать полицию.