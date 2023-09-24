Россиянин убил двух маленьких сыновей и шурина, а затем покончил с собой
Житель Омской области застрелил двух сыновей и шурина, а затем покончил с собой
Три человека, включая двух малолетних детей, стали жертвами стрельбы из ружья в Омской области. Мужчина убил брата жены, своих сыновей и покончил с собой. Подробности кровавой бойни сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летий местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей трёх и пяти лет, после чего покончил с собой. 30-летняя супруга с двумя другими детьми в возрасте одного года и семи лет смогла убежать", — уточнили в ведомстве.
Ранее в Звенигороде прохожий зарезал местного жителя в ходе конфликта из-за лая маленькой собаки. В итоге пострадавший скончался в реанимации через несколько часов после произошедшего.
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