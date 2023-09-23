В Подмосковье неадекват зарезал прохожего за то, что его облаяла собачка

Трагедия произошла в микрорайоне Восточный около двух часов ночи. По информации телеграм-канала, 44-летний Михаил шёл по двору, в какой-то момент его облаяла маленькая собака, которую выгуливали у подъезда мужчина и женщина. Судя по записи с камеры наблюдения, сперва прохожий начал словесную перепалку с женщиной, после чего с силой толкнул её. Тогда на помощь поспешил её спутник, но нападавший достал нож и нанёс тому несколько ударов в грудь и по рукам.