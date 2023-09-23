В Подмосковье неадекват зарезал прохожего за то, что его облаяла собачка
SHOT: В Звенигороде прохожий убил мужчину из-за залаявшей маленькой собаки
В Звенигороде прохожий зарезал местного жителя в ходе конфликта из-за лая маленькой собаки. Как сообщает SHOT, задержать нападавшего пока не удалось.
Видео убийства жителя Звенигорода из-за лая собаки. Видео © Telegram / SHOT
Трагедия произошла в микрорайоне Восточный около двух часов ночи. По информации телеграм-канала, 44-летний Михаил шёл по двору, в какой-то момент его облаяла маленькая собака, которую выгуливали у подъезда мужчина и женщина. Судя по записи с камеры наблюдения, сперва прохожий начал словесную перепалку с женщиной, после чего с силой толкнул её. Тогда на помощь поспешил её спутник, но нападавший достал нож и нанёс тому несколько ударов в грудь и по рукам.
Нападавший Михаил, которого сейчас разыскивают. Фото © Telegram / SHOT
В итоге пострадавший скончался в реанимации через несколько часов после произошедшего. Напуганный собачьим лаем неадекват скрылся с места преступления на автомобиле "Пежо", сейчас его разыскивают.
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Кадр из видео Telegram / SHOT