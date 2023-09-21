В Москве школьник впал в кому после жестокого избиения на глазах у бабушки с братом

На севере Москвы серьёзно избили 15-летнего подростка из-за замечания. Как сообщает SHOT, пострадавший находится в коме, за его жизнь борются врачи.

Кадры избиения 15-летнего школьника из-за замечания на севере Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл 20 сентября на Лобненской улице в Дмитровском районе столицы. По данным телеграм-канала, 15-летний подросток шёл домой с бабушкой и братом, когда рядом с ними проходили двое парней. Один из них наступил школьнику на ногу и, не извинившись, пошёл дальше. Подросток сделал ему замечание, началась словесная перепалка, и в какой-то момент обидчик (на видео с рюкзаком) сильно ударил школьника ногой в грудь — тот рухнул навзничь на асфальт.

Задержанный 21-летний житель Иркутска Виталий Г. Фото © Telegram / Столичный СК

Прибывшие на место медики диагностировала у мальчика остановку сердца и ушиб головного мозга. Сейчас пострадавший находится в реанимации. Виновника уже задержали, им оказался 21-летний житель Иркутска Виталий Г. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"Следствие намерено ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает пресс-служба столичного СУ СК России.