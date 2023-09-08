Житель Ленобласти устроил карате-спарринг подростку, отказавшемуся выпить с ним пива

В Ленинградской области мужчина избил двух подростков, потому что те отказались выпить вместе с ним пива. О случившемся пишет SHOT и публикует кадры нападения.

В Ленинградской области мужчина избил двух подростков. Видео © t.me / SHOT

15-летний молодой человек вышел из кофейни со своей подругой на Голландской улице в Янине. В этот момент к ним подошёл незнакомец и попросил составить компанию и выпить с ним пива. Ребята отказались. Тогда мужчина начал их оскорблять. Молодой человек попросил извиниться перед девушкой за ругательства.

Однако любитель пива отреагировал агрессивно. Он набросился на парня, повалил его на землю, начал душить и наносить удары. Девушка попыталась оттащить напавшего, но досталось и ей: агрессивный мужчина ударил её ногой. В конце концов подросткам удалось сбежать, они обратились в травмопункт и полицию. Нарушителя теперь ищут.