В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего школьника
В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, сообщает телеграм-канал Mash. Он нанёс 11 ударов руками и ногами по голове подростка, а ещё хотел задавить его своим же телом. Правоохранителям мужчина сказал, что школьник якобы кинулся на него с ножом, но не учёл записи с камер видеонаблюдения у подъезда. Кадры уже распространились в Сети.
Тренер по боксу избил в Подмосковье школьника. Видео © Telegram / "Подслушано Котельники"
Инцидент произошёл на днях во дворе дома в микрорайоне Силикат. На кадрах видно, как мужчина просто даёт подзатыльник мальчику, а затем и вовсе набрасывается на школьника. Подростка пытались защитить друзья. Так, один из них стрелял в неугомонного мужчину пульками из игрушечного пистолета. Однако тренера уже было не остановить, тот продолжал бить подростка, а потом даже повалил его на землю. Остановил мужчину случайный прохожий, который подбежал и оттащил его от парня.
После случившегося родители отвезли мальчика в травмпункт, где врачи сняли побои, а потом написали заявление в полицию. Тренера вызвали на допрос, но отпустили через полчаса, когда тот рассказал о "нападениях" школьника. Через некоторое время появилась информация от пресс-службы ГСУ СКР по Подмосковью о возбуждении уголовного дела против мужчины за хулиганство.
"В настоящее время принимаются меры к задержанию мужчины, планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны", — добавили в ведомстве.
Ранее в Южно-Сахалинске подросток избил ребёнка на спортплощадке. Школьник сначала толкнул мальчика помладше, а затем схватил его за шею и бросил на землю. Как оказалось, пострадавший не хотел играть в футбол. В результате у него диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и ротационный подвывих первого позвонка шейного отдела.
Telegram / "Подслушано Котельники"