В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего школьника

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, сообщает телеграм-канал Mash. Он нанёс 11 ударов руками и ногами по голове подростка, а ещё хотел задавить его своим же телом. Правоохранителям мужчина сказал, что школьник якобы кинулся на него с ножом, но не учёл записи с камер видеонаблюдения у подъезда. Кадры уже распространились в Сети.

Тренер по боксу избил в Подмосковье школьника. Видео © Telegram / "Подслушано Котельники"

Инцидент произошёл на днях во дворе дома в микрорайоне Силикат. На кадрах видно, как мужчина просто даёт подзатыльник мальчику, а затем и вовсе набрасывается на школьника. Подростка пытались защитить друзья. Так, один из них стрелял в неугомонного мужчину пульками из игрушечного пистолета. Однако тренера уже было не остановить, тот продолжал бить подростка, а потом даже повалил его на землю. Остановил мужчину случайный прохожий, который подбежал и оттащил его от парня.

После случившегося родители отвезли мальчика в травмпункт, где врачи сняли побои, а потом написали заявление в полицию. Тренера вызвали на допрос, но отпустили через полчаса, когда тот рассказал о "нападениях" школьника. Через некоторое время появилась информация от пресс-службы ГСУ СКР по Подмосковью о возбуждении уголовного дела против мужчины за хулиганство.

"В настоящее время принимаются меры к задержанию мужчины, планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны", — добавили в ведомстве.