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13 августа, 02:19

В Чехии украинец изнасиловал ребёнка, спрятал в мешок и выбросил в овраг

Novinky: В чешском Пльзене украинец изнасиловал школьницу и попытался убить

В Чехии местные жители планируют устроить протесты против приезжих с Украины после того, как в городе Пльзень 18-летний уроженец Незалежной изнасиловал 15-летнюю девочку и попытался убить её. Об этом пишет Novinky.

"Полиция задержала 18-летнего подростка. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании", — указано в публикации.

Издание сообщает, что украинец уже давно проживает в Чехии. По словам пресс-секретаря полиции Микаэлы Райндловой, парень позвал девушку прогуляться, завёл в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. Затем украинец порезал жертву ножом и пригрозил убить, после чего завернул в мешок и бросил в овраг. Пострадавшей удалось выжить благодаря тому, что она притворилась мёртвой. Девушка смогла выбраться из мешка и обратилась за помощью. Её госпитализировали, а ещё через несколько часов полиция задержала насильника.

В Венгрии украинец убил бездомного ради денег на выпивку

В Венгрии украинец убил бездомного ради денег на выпивку

Ранее Лайф писал, что в Чехии назвавший себя героем из Мариуполя украинец избил женщину из-за сигареты. При этом когда дебошир узнал, что едет полиция, то пытался сбежать, но у него ничего не вышло.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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