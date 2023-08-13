В Чехии украинец изнасиловал ребёнка, спрятал в мешок и выбросил в овраг

В Чехии местные жители планируют устроить протесты против приезжих с Украины после того, как в городе Пльзень 18-летний уроженец Незалежной изнасиловал 15-летнюю девочку и попытался убить её. Об этом пишет Novinky.

"Полиция задержала 18-летнего подростка. Следователи обвинили его в покушении на убийство и изнасиловании", — указано в публикации.

Издание сообщает, что украинец уже давно проживает в Чехии. По словам пресс-секретаря полиции Микаэлы Райндловой, парень позвал девушку прогуляться, завёл в лес, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. Затем украинец порезал жертву ножом и пригрозил убить, после чего завернул в мешок и бросил в овраг. Пострадавшей удалось выжить благодаря тому, что она притворилась мёртвой. Девушка смогла выбраться из мешка и обратилась за помощью. Её госпитализировали, а ещё через несколько часов полиция задержала насильника.

