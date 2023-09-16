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16 сентября, 20:16

В Карелии школьницы жёстко избили сверстницу и сняли издевательства на видео

Детский омбудсмен Карелии: Избитая сверстницами школьница находится в больнице

В Пудожском районе Карелии подростки жестоко избили сверстницу и сняли издевательства на видео. Ролик они опубликовали в социальных сетях. На вопиющую ситуацию уже обратили внимание правоохранители, а также уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Сараев.

В Карелии школьницы жёстко избили сверстницу и сняли издевательства на видео. Видео © VK / Подслушано в Пудоже

Невероятно жестокое видео появилось в местных социальных сетях на днях. На нём видно, как две девочки-подростка сильно избивают сверстницу на стадионе. Бедную школьницу били руками, ногами, а также таскали за волосы. Обессиленная девочка не смогла дать отпор агрессивно настроенным ровесницам.

По словам детского омбудсмена, избитая девочка сейчас находится в больнице, где ей оказывается вся необходимая помощь. По данному факту правоохранителями проводится проверка, по итогам которой будут приняты меры.

Сообщается, что уже на предстоящей неделе Сараев в срочном порядке посетит Пудожский район, чтобы лично разобраться в конфликте, а также провести комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В Министерстве образования и спорта Карелии планируют провести в школах Пудожского района профилактические беседы с учениками. Педагоги в свою очередь должны встретиться с родительским сообществом. Министерство подключило к работе республиканских специалистов и психологов.

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Обложка ©

VK / Подслушано в Пудоже

Анатолий Симоненко
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