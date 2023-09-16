В Москве сотрудники избили и выгнали из салона красоты мать с 16-летней дочерью

В Москве сотрудники салона красоты избили и выгнали женщину с её 16-летней дочерью. Это случилось после того, как посетительницы представили купон, предполагающий большую скидку, пишет SHOТ.

Сотрудники салона красоты выгнали мать с дочерью, которые хотели получить услугу со скидкой по купону. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в заведении "Топчик" в Малом Николопесковском переулке. Девочке хотели сделать причёску и окрашивание, услуга стоила 22,8 тысячи рублей. Но перед визитом в салон мать и дочь купили в Интернете купон за 2 тысячи, по которому все процедуры должны были стоить 4,5 тысячи рублей.

Сотрудник салона красоты "Топчик" в Москве, который выгнал посетительницу с несовершеннолетней дочерью. Фото © Telegram / SHOT

Когда администратор в салоне услышал о купоне и скидке, то они вместе с коллегой оттолкнули девушку. А её мать столкнули с лестницы. В результате падения у женщины диагностировали ушиб правого плечевого сустава. В случившемся теперь разбирается полиция.