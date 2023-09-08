Регион

Уведомления отключены

8 сентября, 08:50

В Москве чемпион по панкратиону жестоко избил трёх мужчин, но теперь может избежать тюрьмы

В Москве чемпион по панкратиону Каландаров безнаказанно избил трёх человек

<p>Чемпион по панкратиону Зохраб Каландаров. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@JFCPrimeTV" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pride JFC Live</a></p>

Чемпион по панкратиону Зохраб Каландаров. Обложка © YouTube / Pride JFC Live

Пятикратный чемпион Москвы по древнему единоборству — панкратиону — Зохраб Каландаров избил трёх человек в столичном Марьино, но избежать ответственности ему помогает отец-бизнесмен. Об этом пишет Mash.

Пятикратный чемпион Москвы по единоборству — панкратиону — Зохраб Каландаров избил трёх человек. Видео © t.me / Mash

19-летний спортсмен начал задирать сверстников у бара на Мячковском бульваре. Словесная перепалка перешла в драку. Каландаров ударил со спины одного из молодых людей, который потерял сознание и стукнулся головой об асфальт. Позже врачи диагностировали ему открытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием. Второму чемпион выбил два зуба, а третьему нанёс мощный удар по голове.

Однако расследование забуксовало, так как к делу, по словам потерпевших, подключился отец подозреваемого — Акиф Каландаров. Статья по делу была изменена со 111-й (намеренное причинение тяжкого вреда здоровью) на 118-ю (нанесение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), а адвокат нападавшего предложил пострадавшему 45 тысяч рублей и договориться полюбовно.

Однако, судя по кадрам с камер наблюдения, ни о каком "причинении вреда здоровью по неосторожности" речи быть не может. Видно, как один из участников драки наносит удары и буквально отрабатывает приёмы борьбы на подростках. Сейчас потерпевшие боятся, что виновный избежит ответственности.

Оренбургский чиновник в пьяном угаре избил жену в первую брачную ночь и умотал в отпуск

Оренбургский чиновник в пьяном угаре избил жену в первую брачную ночь и умотал в отпуск

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчина избил двух подростков, потому что те отказались выпить вместе с ним пива. Ребята смогли сбежать, обратились в больницу и полицию.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров