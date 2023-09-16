Нижегородские врачи спасли жизнь школьнице с кровоизлиянием в мозг после инсульта

Нижегородские врачи-нейрохирурги НОДКБ и ГКБ № 13 спасли 15-летнюю девочку с инсультом. Как сообщили в соцсетях Областной детской клинической больницы, у школьницы внезапно начались судороги, после чего её госпитализировали.

В медучреждении у девочки началось кровоизлияние. Через сутки после госпитализации нейрохирурги Областной детской клинической больницы вместе с сосудистым хирургом городской клинической больницы № 13 Анатолием Шелудяковым удалили внутримозговую и субдуральную гематомы мозжечка, а также избавились от сосудистой мальформации. Тем самым медикам удалось спасти школьнице жизнь.





"Об этой коварной аномалии развития пациенты часто не знают до наступления сосудистой катастрофы. Спонтанно развившееся кровоизлияние наступает из-за разрыва артериовенозной мальформации — "сосудистого клубка" из переплетённых вен и артерий", — уточнил врач-нейрохирург НОДКБ Дмитрий Кирин.

Пациентку перевели в нейрохирургическое отделение, девочка поправляется. Ей уже можно сидеть на кровати. После операции школьнице предстоит реабилитация и МСКТ-ангиография.