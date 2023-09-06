В Жуковском врачи спасли молодую девушку с инсультом и редким строением артерии

Подмосковные врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом и редким строением артерии. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Нарушенный кровоток до операции и после. Фото предоставлено Лайфу

Карета скорой помощи привезла пациентку с подозрением на инсульт в больницу в Жуковском, где врачи провели девушке обследование и направили на компьютерную томографию. В итоге по её результатам медики диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии и подтвердили инсульт. Выход был один — срочное хирургическое вмешательство.

"Девушку экстренно доставили в операционную, где ей была выполнена тромбэкстракция, то есть мы извлекли тромб из сосудов головного мозга, после чего полностью восстановился кровоток", — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Гегенава.

Благодаря быстрой реакции врачей и оперативному вмешательству (с момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа) пациентке удалось избежать серьёзных последствий. После операции полностью восстановились двигательные функции в руках и ногах, однако врачи заподозрили ещё одну серьёзную проблему — аневризму другой мозговой артерии.

Чтобы определить, требуется ли операция, специалисты провели селективную ротационную трёхмерную ангиографию, результаты которой наличие аневризмы не подтвердили. При этом был выявлен редкий вариант анатомии — фенестрация. Это неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец. В таком случае не требуется оперативное лечение, нужно лишь наблюдение, поэтому девушку уже выписали домой.