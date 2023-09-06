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6 сентября, 10:02

В Жуковском врачи спасли молодую девушку с инсультом и редким строением артерии

<p>Подмосковные врачи, спасшие 22-летнюю девушку с инсультом и редким строением артерии. Обложка © Фото предоставлено Лайфу</p>

Подмосковные врачи, спасшие 22-летнюю девушку с инсультом и редким строением артерии. Обложка © Фото предоставлено Лайфу

Подмосковные врачи спасли 22-летнюю девушку с инсультом и редким строением артерии. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

Нарушенный кровоток до операции и после. Фото предоставлено Лайфу

Нарушенный кровоток до операции и после. Фото предоставлено Лайфу

Карета скорой помощи привезла пациентку с подозрением на инсульт в больницу в Жуковском, где врачи провели девушке обследование и направили на компьютерную томографию. В итоге по её результатам медики диагностировали закрытие правой внутренней сонной артерии и подтвердили инсульт. Выход был один — срочное хирургическое вмешательство.

"Девушку экстренно доставили в операционную, где ей была выполнена тромбэкстракция, то есть мы извлекли тромб из сосудов головного мозга, после чего полностью восстановился кровоток", — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Борис Гегенава.

Благодаря быстрой реакции врачей и оперативному вмешательству (с момента вызова скорой помощи до окончания операции прошло всего полтора часа) пациентке удалось избежать серьёзных последствий. После операции полностью восстановились двигательные функции в руках и ногах, однако врачи заподозрили ещё одну серьёзную проблему — аневризму другой мозговой артерии.

Чтобы определить, требуется ли операция, специалисты провели селективную ротационную трёхмерную ангиографию, результаты которой наличие аневризмы не подтвердили. При этом был выявлен редкий вариант анатомии — фенестрация. Это неполное удвоение сосуда, имеющего единые начало и конец. В таком случае не требуется оперативное лечение, нужно лишь наблюдение, поэтому девушку уже выписали домой.

Взбесившийся триммер атаковал жителя Подмосковья во время покоса травы

Взбесившийся триммер атаковал жителя Подмосковья во время покоса травы

Ранее Лайф рассказывал, как подмосковные врачи спасли пациентку с флегмоной, развившейся из-за больного зуба. 40-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием. Врачи диагностировали острое гнойное воспаление, которое начало провоцировать отмирание тканей во рту и гортани.

Николь Вербер
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