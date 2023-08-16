Взбесившийся триммер атаковал жителя Подмосковья во время покоса травы

В городе Кашире 19-летнему молодому человеку во время покоса травы в живот вонзился металлический обломок. Его спасли врачи каширской больницы, сообщает Минздрав Подмосковья.

Металлическая часть, которая вонзилась в тело молодого человека в Подмосковье при покосе травы. Фото © Минздрав Московской области

Уточняется, что молодой человек косил траву без спецодежды. В какой-то момент от триммера отскочила небольшая металлическая часть и вонзилась в его тело.

"Мы провели исследование раневого канала, затем удалили инородное тело, которое прошло через несколько слоёв кожи, и наложили швы", — сказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук.

По словам медика, если бы инородное тело вонзилось глубже на несколько миллиметров, то пациенту могла грозить травма внутренних органов. На текущий момент молодой человек выписан из больницы, он чувствует себя хорошо.