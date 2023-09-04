В России разработали программу спасения от инсульта для смартфона

В России разработчики создали алгоритм распознавания симптомов инсульта на основе компьютерного зрения. Данную систему можно будет встроить в смартфон.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу "Платформы Национальной технологической инициативы" (НТИ), при появлении признаков инсульта отправляются сигналы о помощи родственникам и в ближайшие медучреждения.

"Люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть "золотой период" в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти", — пояснил руководитель проекта Олег Молородов.

По его словам, алгоритм распознавания работает на основе медицинской методики "УДАР" и нейросети, обученной по реальным данным людей, у которых произошёл инсульт. Так, при подозрении на инсульт система предложит человеку улыбнуться или оскалить зубы, поднять и удерживать руки перед собой, а также попросит назвать имя и фамилию. Если человек не пройдёт тест, автоматически запустится программа спасения. На данный момент уже создан рабочий прототип алгоритма. Его аналогов в мире сейчас не существует.