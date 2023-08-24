Парализованная после инсульта американка "заговорила" благодаря искусственному интеллекту

В США тяжело парализованная женщина после инсульта смогла заговорить через цифровой аппарат с помощью новой технологии, которая преобразовала сигналы мозга пациентки в речь и мимику её аватара на экране. Об этом сообщает The Guardian.

Пациентка перенесла инсульт более 18 лет назад и с тех пор не может говорить и писать. Общаться ей позволяла старая технология, которая отслеживает движения и позволяет подбирать буквы со скоростью до 14 слов в минуту. Это медленно по сравнению с возможностями новой разработки. Теперь женщина надеется, что с помощью цифрового аватара сможет работать консультантом.

"Это достижение вселяет надежду на то, что нейрокомпьютерные интерфейсы (BCI) могут изменить жизнь людей, потерявших способность говорить из-за таких заболеваний, как инсульты и боковой амиотрофический склероз (БАС)", — говорится в публикации.

Новая технология использует маленькие электроды, имплантированные на поверхность мозга, для обнаружения активности в отвечающей за речь и мимику части. После их установки учёные и пациентка обучали алгоритм искусственного интеллекта системы находить сигналы её мозга для звуков речи. Всего ИИ их удалось запомнить 39. Также использовался ChatGPT для перевода сигналов в понятные предложения. Затем всё это использовалось для создания аватара, который в результате повторял мимику и говорил слова голосом пациентки. Причём при тестировании, в которое было включено более 500 фраз, технология в 28% случаев расшифровывала слова неправильно.