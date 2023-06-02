Искусственный интеллект на испытаниях в США решил убить оператора дрона
The Guardian: В США ИИ решил ликвидировать оператора БПЛА на испытаниях
Искусственный интеллект американского беспилотника ВВС в ходе имитационных испытаний решил ликвидировать оператора. Об этом сообщает газета The Guardian.
"Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получала очки. И система приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу", — рассказал начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США Такер Гамильтон.
Полковник отметил, что нельзя говорить об искусственном интеллекте, машинном обучении и автономии, при этом умалчивая "об этике ИИ".
Кстати, ранее в Великобритании уже забили тревогу из-за искусственного интеллекта, заявив что его развитие может привести к гибели всего человечества. Британский учёный Стюарт Рассел заметил, что люди не могут контролировать свою цивилизацию, однако спешат обучить ИИ подражать себе.
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