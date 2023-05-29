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29 мая, 01:34

Президент Microsoft Смит сравнил развитие ИИ с появлением печатного станка

Технологии искусственного интеллекта имеют для нас такое же значение, как для людей XV века печатный станок, считает президент компании Microsoft Брэд Смит. Об этом и о применении ИИ в медицине он поговорил с CBS News.

"В каком-то смысле это всё равно что изобретение печатного станка. Это фундаментальное открытие, которое может помочь нам проводить исследования, узнавать больше, общаться больше, лучше отбирать данные", — сказал Смит.

Он отметил, что ИИ, в частности, может применяться в медицине, например для диагностики заболеваний. В то же время акцентировал внимание на том, что при непродуманном использовании эти технологии могут нанести вред, поэтому следует выработать "тормозной механизм".

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А не так давно в Британии заявили о риске гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта. Учёный Стюарт Рассел назвал катастрофой обучение ИИ преследовать цели человечества.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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