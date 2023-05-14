Регион

Уведомления отключены

14 мая, 06:05

В Британии заявили о риске гибели человечества из-за развития искусственного интеллекта

Учёный Рассел назвал катастрофой обучение ИИ преследовать цели человечества

Катастрофа грозит человечеству из-за появления искусственного интеллекта. Как объяснил британский учёный Стюарт Рассел, люди не могут даже свою цивилизацию контролировать, но при этом учат ИИ подражать себе. Об этом эксперт заявил в беседе с The Times.

По словам учёного, человечество благодаря бесконтрольным разработкам в области ИИ добилось прогресса, которого и само не ожидало. Однако люди совершили ошибку, когда не думали о целях создания этого интеллекта. И не исключено, что в будущем сверхразумные машины будут сопротивляться попыткам управлять ими.

"Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования. Всё очень просто. Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании", — сказал Рассел.

В России вышла книга, написанная в соавторстве с искусственным интеллектом

В России вышла книга, написанная в соавторстве с искусственным интеллектом

Британец считает, что уже в течение десяти лет появится универсальный искусственный интеллект, способный выполнять любые задачи, которые под силу человеку. А решая проблемы, допустим, с климатом, эти сверхразумные машины придут к выводу, что единственный выход — избавление от людей.

"Если вы учите ИИ подражать человеческому поведению, то, по сути, вы учите его ставить человеческие цели и преследовать их. А человеческие цели включают в себя самые разные вещиМожно только представить, какой катастрофой стало бы появление действительно эффективных систем, которые преследовали бы такие цели", — подчеркнул Рассел.

Искусственный интеллект решили привлечь к распознаванию фейков в соцсетях

Искусственный интеллект решили привлечь к распознаванию фейков в соцсетях

Ранее в РПЦ предложили запретить переносить человеческие образы в искусственный интеллект. По словам иерея Фёдора Лукьянова, также необходимо обязать добавлять в ИИ дисклеймер, предупреждающий о нереальности "цифрового собеседника".

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
  • Новости
  • Великобритания
  • Искусственный интеллект
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров