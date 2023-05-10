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10 мая, 13:24

В России вышла книга, написанная в соавторстве с искусственным интеллектом

В России вышла книга, написанная Антоном Платуновым и Андреем Глебовым в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4. Как пишет РИА "Новости", произведение "Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке" сочетает в себе образовательную литературу и научную фантастику, а ИИ занимался диалогами, монологами и придумывал интересные идеи для сюжета.

Обложка написанной совместно с ИИ книги. Скриншот © Литрес

Обложка написанной совместно с ИИ книги. Скриншот © Литрес

Книга имеет две сюжетные линии. Первая показывает будущее глазами искусственного интеллекта, а вторая рассказывает об адаптации к "темпам технологических изменений, потенциальных последствиях ИИ и автоматизации", а также об этических дилеммах в деле создания разумной техники.

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

ChatGPT теперь пикапит девушек: вот его 20 лучших фраз-подкатов

Лайф писал о 15 лучших комплиментах от ChatGPT, которые стоит запомнить каждому мужчине. К примеру, нейросеть предлагает сравнивать своих возлюбленных со "свободой, непредсказуемостью и красотой ветра", а также превозносить их необыкновенную красоту.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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