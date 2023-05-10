В России вышла книга, написанная в соавторстве с искусственным интеллектом

В России вышла книга, написанная Антоном Платуновым и Андреем Глебовым в соавторстве с искусственным интеллектом языковой модели GPT-4. Как пишет РИА "Новости", произведение "Скайнет в эпоху кибербанка. Теория сверхразума и вызовы перед человечеством в XXI веке" сочетает в себе образовательную литературу и научную фантастику, а ИИ занимался диалогами, монологами и придумывал интересные идеи для сюжета.

Обложка написанной совместно с ИИ книги. Скриншот © Литрес

Книга имеет две сюжетные линии. Первая показывает будущее глазами искусственного интеллекта, а вторая рассказывает об адаптации к "темпам технологических изменений, потенциальных последствиях ИИ и автоматизации", а также об этических дилеммах в деле создания разумной техники.