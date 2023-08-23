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23 августа, 12:43

Правительство проведёт эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

Правительство России решило поручить отбор сотрудников на госслужбу искусственному интеллекту (ИИ). Об этом говорится в проекте постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Эксперимент будет проходить в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и со 2 марта 2024 года ‎по 1 ноября 2024 года. Изначально к эксперименту подключат Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и их подразделения. Найм будет происходить через платформу "Государственные кадры".

"Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", — указано в документе.

Опрос: Каждый третий родитель хочет, чтобы ЕГЭ проверял искусственный интеллект

Опрос: Каждый третий родитель хочет, чтобы ЕГЭ проверял искусственный интеллект

Ранее Лайф сообщал, что партия ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский". Через него платформа собирает вопросы реальных людей о проблемах, на которые отвечает искусственный интеллект.

Обложка ©

Freepik / sebdeck

Наталья Исакова
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