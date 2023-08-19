ЛДПР запустила телеграм-бот нейросети "Жириновский"

Партия ЛДПР запустила телеграм-бот цифрового политического алгоритма "Жириновский". Через него нейросеть собирает вопросы реальных людей о проблемах, на которые отвечает искусственный интеллект. Об этом рассказал куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев.

"На вопросах живых людей, их реальных проблемах должно проходить дальнейшее обучение политического алгоритма, впитавшего наследие основателя ЛДПР Владимира Жириновского", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, сам основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский, голос которого использует искусственный интеллект, всегда был готов слушать людей. Сейчас перед создателями проекта стоит задача воспитать нейросеть соответствующим образом.

На запуск телеграм-бота отреагировала и сама нейросеть. Искусственный интеллект отметил, что он всегда готов к новым вызовам и возможностям для распространения идей Жириновского.