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4 августа, 11:46

Внебрачный сын Жириновского решил судиться из-за наследства

Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн подал иск о признании отцовства

<p>Олег Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Олег Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск об установлении факта признания отцовства и возможности претендовать на долю наследства усопшего политика, сообщает пресс-служба Никулинского районного суда Москвы.

"Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Иск 36-летнего Эйдельштейна был зарегистрирован 2 августа, дата заседания пока не назначена.

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Напомним, в феврале этого года Эйдельштейн устроил пьяную ссору в московском ресторане, где отдыхал с приятелями. Уже в полицейском участке он накинулся на стража порядка, у которого позже был диагностирован ушиб правой ключицы. За свой дебош сын Жириновского в итоге получил 15 суток ареста.

Наталья Исакова
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