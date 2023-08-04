Внебрачный сын Жириновского решил судиться из-за наследства

"Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", — приводит ТАСС сообщение инстанции.

Напомним, в феврале этого года Эйдельштейн устроил пьяную ссору в московском ресторане, где отдыхал с приятелями. Уже в полицейском участке он накинулся на стража порядка, у которого позже был диагностирован ушиб правой ключицы. За свой дебош сын Жириновского в итоге получил 15 суток ареста.