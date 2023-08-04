Внебрачный сын Жириновского решил судиться из-за наследства
Внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн подал иск о признании отцовства
Олег Эйдельштейн. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн подал иск об установлении факта признания отцовства и возможности претендовать на долю наследства усопшего политика, сообщает пресс-служба Никулинского районного суда Москвы.
"Истец Эйдельштейн Олег Владимирович просит установить факт отцовства Жириновского Владимира Вольфовича по отношению к нему для реализации своих наследственных прав", — приводит ТАСС сообщение инстанции.
Иск 36-летнего Эйдельштейна был зарегистрирован 2 августа, дата заседания пока не назначена.
Напомним, в феврале этого года Эйдельштейн устроил пьяную ссору в московском ресторане, где отдыхал с приятелями. Уже в полицейском участке он накинулся на стража порядка, у которого позже был диагностирован ушиб правой ключицы. За свой дебош сын Жириновского в итоге получил 15 суток ареста.