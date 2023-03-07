Без бизнеса, но в роскоши: Откуда деньги у сыновей Владимира Жириновского На днях сын Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн покинул спецприёмник, где отсидел 15 суток за дебош в ресторане. Старший сын под другим именем живёт за границей. Что о них известно? 7 марта, 16:01 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон / Фадеичев Сергей, © shutterstock

В середине февраля 2023 года младшего сына Жириновского, Олега Эйдельштейна, арестовали в Москве по делу о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти. Он попал в отдел полиции после стычки в одном из московских ресторанов на Лубянке, где, по версии силовиков, он оскорблял полицейских и якобы ударил одного из них. За это получил 15 суток административного ареста.

После освобождения Эйдельштейн рассказал телеграм-каналу SHOT, что якобы "осознал все свои ошибки", принёс извинения сотрудникам полиции и работникам ресторана, где устроил дебош. Он также поведал о своём быте во время ареста: уверяет, что прочитал порядка 5000 страниц книг своего отца, чтобы, "так сказать, обновить информацию", и занимался физическими упражнениями. После этого в сопровождении охраны он уехал домой.

Младший скандалист

Олег Эйдельштейн скорее имеет репутацию дебошира, чем политика и бизнесмена. Как хороший отец, Жириновский позаботился и о нём: привёл в политику в 2017 году, поставив его во главе списка депутатов, выдвинутых в парламент Северной Осетии от местного регионального отделения ЛДПР.

Накануне выборов отец приехал в республику и обратился к жителям региона с призывом голосовать за ЛДПР, отметив, что Олег — "единственный из всех лидеров партий, который породнился с республикой".

Олег Эйдельштейн. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Это не пустые слова: Жириновский-младший — внебрачный сын политика от осетинки Жанны Газдаровой, родившийся в 1986 году и долгое время проживший в Осетии в селе Чикола, расположенном примерно в 70 километрах от Владикавказа.

Впрочем, те выборы младший сын главы ЛДПР с треском провалил. Как и старший брат Игорь Лебедев, Олег Эйдельштейн славился сложным характером и неумением сдерживать эмоции, что могло снизить его популярность среди электората. Накануне он эмоционально обвинял власти республики в коррумпированности и отсутствии социальных лифтов для активной молодёжи.

В апреле 2021 года в аэропорту Внуково он подрался с сыном бывшего главы Северной Осетии Вячеслава Битарова — Зелимханом. Якобы нетрезвый Эйдельштейн матом обрисовал своему собеседнику ситуацию с отставкой Битарова-старшего, случившейся накануне. Он якобы получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и разбирательство в полиции.

У сына Жириновского есть особняк в деревне Дарьино, что в Одинцовском районе Подмосковья. Несколько лет назад он сдавал его в аренду: дом площадью 260 квадратов на участке 30 соток Эйдельштейн оценил всего в 85 тысяч рублей в месяц.













Актуального бизнеса у Жириновского-младшего, судя по данным ЕГРЮЛ, нет. На сегодня Олег Эйдельштейн формально не участвует в бизнесе ни как учредитель компаний, ни как ИП. Все его 10 фирм либо закрыты, либо ушли в управление к матери и родственникам по материнской линии. Однако образ жизни Эйдельштейна говорит о том, что с деньгами у него всё хорошо.

На публике он любит появляться эффектно: в автопарке Олега Эйдельштейна побывали лимузины Mercedes S500, отцовский S600 Pullman и S560 Maybach, паркетник Mercedes-Benz GL500, Cadillac Escalade, Porsche Cayenne S и раритетный ГАЗ 21. Его супруга — Мадина Батырова — предпочитает премиальные автомобили марок Land Rover и Lexus.

Как разбогател старший сын Жириновского — Игорь Лебедев

Похоже, за семейную недвижимость и доходы от неё у Жириновских отвечал старший сын Игорь Лебедев. Он ещё на рубеже веков активно светился на рынке престижного жилья: скупал квартиры на аукционах, продавал, снова покупал. Количество жилплощади в обороте измерялось десятками.

Например, Лайф обнаружил, что только на улице Долгоруковской в самом конце 90-х Лебедев активно скупал квартиры в доме через дорогу от станции метро "Новослободская". В итоге ему принадлежал целый этаж одного из подъездов. По этому адресу можно было часто увидеть внебрачных детей Жириновского — Анастасию Боцан-Харченко и Олега Эйдельштейна.

Старший сын Жириновского Игорь Лебедев. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Похоже, недвижимость на Долгоруковской изначально должна была стать первой площадкой для совместной жизни семьи, но в итоге шумная городская недвижимость проиграла только что построенному "Городку надёжному", выгодно отличавшемуся своими большими жилыми площадями, тишиной, экологичностью и чудесными видами на фоне выгодного расположения в городской черте. По данным ЕГРН, из списка собственности Лебедева квартиры у "Новослободской" исчезли в 1999 году.

Есть у Лебедева жилплощадь и в элитном ЖК "Кутузовская Ривьера". В одной из высоток комплекса на 27-м этаже зарегистрирована Надежда Гришаева — российская баскетболистка и, возможно, близкая подруга старшего сына Жириновского. Такая же скромная по меркам "Ривьеры" квартира площадью 120 кв.м на вторичном рынке сейчас стоит от 65 млн рублей.

Известно также, что элитные "квадраты" имеются у него на Тверской улице (≈ 160 млн руб.), хостел на Волхонке (≈ 438 млн руб.). Гостиницы, офисы и виллы в Испании (≈ 2,7 млрд руб.), квартира в ОАЭ (≈ 136,9 млн руб.), подмосковные участки (≈ 1,2 млрд руб.). Сколько ещё недвижимости, формально не связанной с Лебедевым-Жириновским, не знает никто.

Лебедев теперь Гарсия

Впрочем, дела у Лебедева пошли хуже в 2021 году после скандала с хищением 29 млн рублей из партийной кассы. Следствие заподозрило в преступлении бухгалтеров ЛДПР, но те заявили, что выводили деньги по личному поручению депутата Госдумы Игоря Лебедева.

В итоге эта ситуация осложнила отношения Лебедева с отцом. Интересно, что тогда же сын Жириновского, которому прочили место главы партии, публично отказался идти на выборы в депутаты Госдумы VIII созыва и объявил об окончании своей политической карьеры.

Параллельно Лебедев официально вышел из всех своих российских бизнесов и на сегодняшний день никак не фигурирует в реестрах ЕГРЮЛ. А летом прошлого года и вовсе полностью сменил имя. Теперь Лебедева зовут Давид Александрович Гарсия.

Как говорят в окружении коммерсанта, смена ФИО может помочь ему с обходом санкционных ограничений, наложенных на него ещё в 2014 году, — у бывшего политика есть зарубежные активы, и теперь, возможно, Лебедев связывает своё будущее со странами Запада.

Игорь Лебедев. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Впрочем, вряд ли Лебедев потерял свой бизнес в России. Всё похоже на то, что он только формально переоформил его на других людей. Лайф обнаружил в сводках налоговиков запись о том, что в 2021 году Игорь Лебедев получал доход в фирме "Нерей Н", занимающейся гостиничным бизнесом. Размер дохода составил более 25 млн рублей при прибыли 47 млн, то есть больше половины всего дохода компании.

При этом 50% фирмы записано на некоего Сергея Вознюка, а оставшаяся половина принадлежит самой фирме. Согласно данным информационной системы СПАРК, Игорь Лебедев никогда не числился в фирме ни в качестве учредителя, ни как генеральный директор. Возможно, такая ситуация с сыном политика не единичная.

Семейное имение

Своё родовое гнездо Владимир Жириновский обустраивал для всех родных: состоявшихся и несостоявшихся жён, детей, внуков. Пристраивал на работу в Госдуму, помогал в политической деятельности, давал деньги, жильё и машины и, возможно, содействовал развитию бизнеса.

С 2001–2002 года большое семейство начало обустраиваться в закрытом элитном клубном посёлке на улице Нежинской, что в столичном районе Очаково-Матвеевское на юго-западе Москвы.











Сразу за комплексом — через улицу Жириновского (городские власти уже успели переименовать её после смерти политика) — расположен природный заказник "Долина реки Сетунь" с живописным лесом, насчитывающим 47 редких видов растений, населённый краснокнижными птицами, земноводными и млекопитающими. Говорят, здесь до сих пор можно встретить водяную землеройку и даже ондатру.

Территория жилого комплекса небольшая, состоит из нескольких корпусов и находится под круглосуточной охраной. На протяжении 20 лет им управляло ТСЖ "Городок надёжный" под руководством Галины Лебедевой — единственной законной супруги покойного лидера ЛДПР. В июле 2021 года товарищество было ликвидировано.

Лайф нашёл здесь недвижимость всех детей Жириновского. На старшего законного сына политика Игоря Лебедева в разное время были записаны несколько квартир в двух корпусах: площадью 325, 327, 331 и 332 кв.м.

В одной из них обосновалась единственная дочь Владимира Вольфовича — Анастасия Боцан-Харченко. У неё в распоряжении оказалась 6-комнатная квартира площадью 325 квадратов. Точно такое же жильё досталось семье младшего сына — Олега Эйдельштейна. Похоже, его супруга Мадина Батырова и дочь Дана до сих пор проживают по этому адресу.









В открытой продаже недвижимость, входившая в ТСЖ, не встречается. На некоторых профильных сайтах можно найти предложения в примыкающем к нему многоквартирном корпусе. Самые дешёвые квартиры обойдутся будущим соседям семьи политика в 200 млн рублей. Таунхаусы, похожие на те, что принадлежат Жириновским, продаются в два раза дороже.

Единственная дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко. Фото © youtube / Смотрим

Почему дети Жириновского так и не стали сильными политиками и бизнесменами? 0 Как говорится, природа отдыхает на детях великих людей Потому что они были избалованы отцом, ни к чему не стремились На фоне яркого и харизматичного отца у них просто не было шансов

Авторы Евгений Кузнецов