Хлопоты с наследством и особняки миллиардеров: Как живёт Ирина Хакамада Оглавление Как Хакамада относится к мобилизованным Откуда у Хакамады вилла с видом на Лигурийское море Вместо таунхауса в Массачусетсе — таунхаус в Гонконге Полтысячи квадратов в Москве Силовиков просят проверить Хакамаду Общественники просят главу Следственного комитета проверить символ либеральной тусовки 90-х Ирину Хакамаду, которая оскорбила мобилизованных. Лайф выяснил, какие активы у неё есть. 125011 125011 Ирина Хакамада. Обложка © VK / irinakhakamadaofficial, Shutterstock

Как Хакамада относится к мобилизованным

Подзабытая Ирина Хакамада — тяжеловес политики из девяностых, соратница Чубайса и Немцова, а ныне богемная тусовщица и бизнес-коуч — вдруг вышла из тени. В эфире одного из телеканалов она, отвечая на вопрос, "есть ли среди ваших знакомых те, кого мобилизовали", позволила себе оскорбительную для тысячи наших солдат и их близких фразу:

— Нет, моих нет, они не идиоты! Хе-хе! — сказала Хакамада, специально зевая и потягиваясь, показывая всем своим видом отношение к этой теме.

Ирина Хакамада оскорбляет мобилизованных. Видео © YouTube / RTVI Новости

Откуда у Хакамады вилла с видом на Лигурийское море

Весь прошлый год Ирине Хакамаде было не до СВО. Из-за смерти Владимира Сиротинского, её последнего, четвёртого по счёту мужа, она занималась вопросами наследства. Покойный слыл богатым человеком, потому что возглавлял Lingualeo — лидирующий на российском рынке сервис онлайн-обучения английскому языку. Порталы о жизни звёзд сообщали, что у Хакамады в браке были свободные отношения.

Ирина Хакамада с супругом — финансистом Владимиром Сиротинским, 2014 год. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

С 2007 года Сиротинскому принадлежала французская компания SCI Domaine Giuncarella. Во Франции иностранцы создают подобные структуры, чтобы покупать и сдавать местную жилую недвижимость. Domaine Giuncarella зарегистрирована на территории роскошной виллы в престижном курортном городке Рокбрюн-Кап-Мартен, где любили отдыхать Коко Шанель, Грета Гарбо и Уинстон Черчилль. Это пригород Ниццы, рядом с Монако.

Как видно со спутниковых снимков, вилла построена в имперском стиле. С её балконов и террас открывается чудесный вид на Лигурийское море. Имеется собственный лес площадью почти гектар. Такая недвижимость стоит до 20 миллионов евро, а сдавать её можно за сумму до 35 тысяч евро.





Изначально Ирина Хакамада числилась во французском юрлице младшим партнёром, но, овдовев, стала там главной. Себе в помощники она уже назначила Данилу Котлярова — своего сына от первого брака. В списке наследников могут быть сама Хакамада, её дочь от Сиротинского, а также падчерица.

Вместо таунхауса в Массачусетсе — таунхаус в Гонконге

Вероятно, у Хакамады возникли проблемы в зарубежных делах.

— Меня разочаровал Запад. Там нарушаются все конституционные права человека. Теперь если ты русский, то ты преступник, — заявила она в том же скандальном интервью.

Ирина Хакамада в ближайшее время вряд ли съездит в штат Массачусетс, где ранее часто гостила. Её имя есть во всех американских телефонных справочниках. Судя по ним, она зарегистрирована в респектабельном квартале города Согус, в таунхаусе стоимостью свыше 600 тысяч долларов.

— Дом в голландском стиле Гамбрел с восемью комнатами. Шкафы из вишни, гранитные обеденный стол и столешницы. В гостиной есть мраморный камин и уникальная винтовая лестница, — так недвижимость, которую занимает Хакамада, описывают американские риелторы.

У Хакамады в Штатах постоянно живут полный тёзка пасынка, которого она официально усыновила во время второго брака, а также падчерица — дочь покойного четвёртого мужа.

Массачусетский таунхаус, где жила Хакамада

Если Ирина Хакамада захочет покинуть родину, она может переехать в Гонконг, где уже давно осел её сын от первого мужа Данила Котляров. Он поселился в одном из самых дорогих районов во всём мире — в гонконгской бухте Repulse Bay. В бизнес-реестрах отмечено, что он живёт в таунхаусе с собственной террасой в элитном жилом комплексе Burnside. Из окон открывается панорама Южно-Китайского моря, находящегося в двух шагах. На внутренней территории есть уличный бассейн и отличная школа. Цена жилья Котлярова около 35 миллионов долларов, месячная аренда обойдётся в пересчёте на рубли свыше миллиона.







Сын Хакамады с 2005 года (то есть с 27-летнего возраста) трудился финдиректором горнодобывающего концерна "Петропавловск". Этот гигантский бизнес основал экс-сенатор Павел Масловский, недавно осуждённый на пять с половиной лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. После серии скандалов сын Хакамады ушёл с официальной должности в "Петропавловске", но остался там в качестве консультанта и руководителя дочерней компании Aricom, зарегистрированной в Лондоне.

Ирина Хакамада с сыном Даниилом Котляровым. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Полтысячи квадратов в Москве

В скандальном интервью Ирина Хакамада дала понять, что никуда не собирается из России. Это легко объяснимо. Она может позволить себе выйти на крышу исторического дома, чтобы полюбоваться закатом, опускающимся на Бульварное кольцо Москвы. Хакамада единолично владеет хоромами на 422 квадрата — это четверть от всех жилых площадей — в одном из доходных домов легендарного русского купца Алексея Бахрушина. Речь идёт об объекте культурного наследия с россыпью мемориальных досок на фасаде.

Ещё в начале двухтысячных Ирина Хакамада заключила с городом так называемый "инвестиционный договор на обустройство чердака в жилом доме под жилые цели". По сути, она присоединила к своей квартире мансарду и часть крыши.

Ансамбль доходных домов Алексея Бахрушина. В одном из них живёт Ирина Хакамада. Фото © Яндекс Карты

Согласно специализированным порталам, квадратный метр в доме Бахрушина обойдётся в сумму до миллиона рублей. Учитывая присоединённую мансарду, недвижимость Хакамады потянет на полмиллиарда.

По данным Росреестра, эти хоромы в 2001 году купил сын Хакамады. Сама она тогда заседала в Госдуме III созыва и декларировать подобную роскошь ей было не к лицу. Но уже через семь месяцев сын продал официально, с купчей, роскошную квартиру своей матери и её последнему мужу, покойному Сиротинскому. Возможно, таким образом супружеская пара уменьшила стоимость актива, чтобы без проблем декларировать его в будущем. За два года до смерти Сиротинского хоромы были целиком переписаны на Ирину Хакамаду.





К слову, сын Хакамады прописан в другом месте — в трёшке кирпичной сталинки у метро "Октябрьская". Стоимость около 20 млн рублей. Копейки по меркам семьи.

Возможно, скоро Ирине Хакамаде, еë дочке и падчерице достанется в наследство ещё одна дорогостоящая недвижимость. В собственности её четвёртого покойного мужа до сих пор числятся 24 сотки земли с двумя особняками в СНТ "Хуторок" на Рублёвке. Это данные базы ЕГРН. Стоимость данного имущества до 50 миллионов рублей.

Силовиков просят проверить Хакамаду

По данным телеграм-канала SHOT, руководитель "Армии защитников Отечества" Иван Отраковский просит главу СКР Александра Бастрыкина проверить Хакамаду и запретить её гастроли с мастер-классами в Москве, Петербурге, Ульяновске, Воронеже, Владивостоке и Иркутске. Бизнес-коуч Хакамада рассказывает про энергию денег и как стать "прокачанным" человеком, чтобы ловить свой поток и сохранять его. Цена билета доходит до 45 тысяч рублей. "Если у вас нет секса — не будет и бабла", — просвещала она жителей Казани.

Нужно ли силовикам проверить Хакамаду? 0 Да, она явно перешла черту Она могла это сказать не подумав Пусть этим займутся правоохранительные органы

Авторы Егор Пережогин