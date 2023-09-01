Названы 3 страшные причины частых приступов икоты
Терапевт Хухрев: Непрекращающаяся икота может быть вызвана метастазой нерва
Долго не проходящая икота может свидетельствовать о проблемах онкологического и гастроэнтерологического характера, а также быть симптомом аневризмы аорты. Об этом рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Чаще всего приступы икоты возникают из-за стресса, еды всухомятку и чрезмерного количества выпитого алкоголя. В основном они быстро прекращаются сами собой. Но вот когда икота одолевает в течение очень долгого времени, это серьёзный повод для беспокойства и обследования у медицинского специалиста, предупредил врач в беседе с "Москвой 24".
Чтобы определить, чем вызваны приступы непрекращающейся икоты, нужно изучить все возможные причины её возникновения. К примеру, они могут быть результатом онкологического заболевания, давшего метастазы в область диафрагмального нерва.
"Также длительную икоту могут провоцировать аневризма аорты и заболевания желудка", — добавил в заключение Хухрев.
Ранее своим мнением о продолжительных приступах икоты поделился другой врач-терапевт. По его оценке, они могут свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем, например об инсульте. Если икота не проходит в течение нескольких часов, медик советует сделать компьютерную томографию головного мозга.
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