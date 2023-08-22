Врач рассказал, о каких болезнях говорит длительная икота

Длительная икота может свидетельствовать о серьёзных проблемах со здоровьем, например об инсульте. Если она не проходит в течение нескольких часов, следует обратиться к врачу и сделать компьютерную томографию головного мозга. Об этом рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

Медик пояснил, что икота — это повторные непроизвольные спазмы диафрагмы и межрёберных мышц, из-за которых происходит быстрое смыкание голосовой щели. При этих спазмах воздух не может свободно пройти и начинает издаваться характерный звук.

"Также икота может быть симптомом язвенной болезни желудка и холецистита (воспаление желчного пузыря. — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

Доктор добавил, что причиной икоты может быть и переедание в тех случаях, когда заглатывается воздух при приёме пищи. По словам терапевта, особенно опасно, когда длительная икота наблюдается у детей. Если ребёнок проглотил какой-нибудь маленький предмет, например деталь от конструктора, его желудок будет пытаться избавиться от него. При этом возникает нарушение дыхания.

В случае длительной икоты нужно обращаться к врачу, но от короткой можно избавиться самостоятельно. Кондрахин рассказал о трёх способах сделать это.

Дыхательная гимнастика: несколько раз глубоко вдохнуть и максимально выдохнуть весь воздух из лёгких, пока икота не прекратится.

Выпить большое количество воды.

Сделать массаж сонной артерии на шее.