От депрессии до редких болезней: Врач перечислила недуги, из-за которых может кружиться голова

Существует два типа головокружения — вестибулярное и невестибулярное. У каждого из них могут быть различные причины. Подробнее о них в беседе с Лайфом рассказала врач-невролог отделения МЕДСИ Premium клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Красной Пресне" Юлия Хазиме.

При вестибулярном головокружении человек ощущает вращение, а при невестибулярном есть чувство дурноты, потемнение перед глазами и предобморочное состояние. Второй тип может быть при каком-либо заболевании, недомогании, обезвоживании и повышении температуры тела. Также причиной могут быть стресс и неврологические нарушения.

"Причиной вестибулярного головокружения является любая проблема, возникшая в вестибулярном аппарате, начиная от его периферических отделов во внутреннем ухе, заканчивая повреждением центральных структур в головном мозге (мозжечок, вестибулярные ядра в стволе головного мозга)", — сказала медик.

По словам эксперта, чаще всего вестибулярное головокружение возникает в рамках доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ). При этом состоянии в полукружных каналах внутреннего уха формируются микрокристаллы солей кальция, которые при перемене положения головы раздражают стенки каналов, и это вызывает ощущение вращения, а также чувство тошноты.

Обычно помогают специальные манёвры, позволяющие убрать микрокристаллы в нечувствительные зоны внутреннего уха, а также специальная вестибулярная гимнастика. Если приступ вестибулярного головокружения длится до 24 часов и сопровождается интенсивным гулом в ушах и снижением слуха, то чаще всего речь идёт о болезни Меньера. Это более редкая причина головокружения.

Причиной вестибулярного головокружения также может быть воспаление вестибулярного нерва, инсульт, мигрень и даже депрессия. Причём симптом может быть как секундным явлением, так и длительным, добавила собеседница Лайфа.