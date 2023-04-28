Врач назвал самой частой причиной головокружения перемещение кристаллов в ухе

Наиболее часто головокружение возникает из-за кристаллов карбоната кальция в ухе, которые перемещаются с положенного места на неположенное. Об этом рассказал врач-отоневролог Виктор Воронов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), или отолитиаз, — самая частая причина головокружения. В ухе есть кристаллы карбоната кальция, когда они с положенного места перемещаются на неположенное, то вызывают головокружение", — сказал врач, добавив, что ДППГ — это 60% всех головокружений.

По словам медика, чаще всего от этого недуга страдают женщины. Однако Воронов отметил, что способен решить эту проблему за один сеанс.

"Пациент ко мне пришёл, я диагностировал проблему и могу так повернуть голову, чтобы этот кристалл карбоната кальция встал на место, если он будет выполнять мои рекомендации, то рецидива с высокой вероятностью не будет", — заключил доктор.