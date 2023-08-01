Лор перечислил 10 болезней, о которых сигнализирует шум в ушах
Лор Мусаев: Шум в ушах может быть симптомом гипертонии или шейного остеохондроза
Шум в ушах может возникнуть из-за ряда заболеваний и говорить об осложнениях на фоне приёма некоторых препаратов, рассказал NEWS.ru отоларинголог Шагабутдин Мусаев.
Врач пояснил, что такая проблема появляется у пациентов, в частности, из-за повреждения внутреннего уха, шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы или проблем с сосудами.
"Шум в ушах является симптомом акустической травмы, гипертонии, шейного остеохондроза позвоночного столба, ЧМТ, доброкачественных новообразований, проблем с сосудами, осложнений на фоне лекарственной терапии и патологических процессов в ухе: отосклероза, евстахиита или болезни Меньера", — уточнил Мусаев.
Иногда шум в ушах сопровождается головокружением, тошнотой, рвотой и повышением температуры, добавил доктор. При этом с неприятным явлением периодически сталкиваются 25% граждан старше 60 лет и 35% граждан после 70 лет.
Ранее лор рассказала, как из-за постоянного дыхания ртом может деформироваться лицо. Такая привычка также приводит к общей слабости, нарушению работы эндокринных желёз и прочим проблемам со здоровьем.
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