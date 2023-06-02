Врач рассказала, как из-за постоянного дыхания ртом может деформироваться лицо

Дыхание ртом из-за затруднения носового дыхания приводит к общей слабости, нарушению работы эндокринных желёз, а также к проблемам с ЖКТ и сердцем. Об этом в беседе с Лайфом рассказала оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова.

Врач отметила, что привычка дышать ртом приводит к вялости мышц, отсутствию сил по утрам и в течение дня, а также быстрой утомляемости. Проблемы с носовым дыханием провоцируют и снижение умственного потенциала. Если речь идёт о ребёнке, то это может выразиться в задержке умственного развития, а если человек взрослый — могут наблюдаться проблемы с памятью и в целом способностью усваивать информацию.

При наличии такой привычки проблемы будут нарастать постепенно, поскольку человеку свойственно адаптироваться к переменам. Но за год изменения могут быть колоссальные, предупредила психотерапевт.

Оториноларинголог и психотерапевт Светлана Попова. Фото © Предоставлено Лайфу

"Нос — орган, с которого начинается дыхательная система человека, потому что рот — начало пищеварительной системы. При этом воздух действительно может проходить как через нос, так и через рот. Если мы перестаём дышать носом, то нарушается насыщение крови кислородом. Дефицит кислорода при этом составляет более 20%", — объяснила собеседница Лайфа.

Лор добавила, что во время дыхания ртом страдает головной мозг, повышается внутричерепное и внутриглазное давление. Отсюда головные боли, плохая концентрация внимания и проблемы с памятью. Дыхание через рот не позволяет воздуху очиститься, ведь полость носа устроена так, что её рельеф, слизистая и волоски выполняют защитные функции.

"Отсутствие обоняния приводит к эмоциональной и психологической тупости: человеку становится сложно отличить своё от чужого, он теряет способность к сопереживанию и сильным чувствам. Если человек чаще дышит ртом, он входит в состояние хронической гипервентиляции лёгких, что сужает сосуды и уменьшает мозговой кровоток, тем самым повышая уровень стресса", — продолжила врач.

При частом дыхании ртом его полость высушивается, что приводит к повышению кислотности, появлению кариеса и болезням дёсен, добавила Попова. Также деформируется лицо: овал удлиняется, нижняя челюсть смещается, а из-за слабого тонуса лицевых мышц появляется второй подбородок и носогубные складки.