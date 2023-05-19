Россиян предупредили об опасности слишком сухого воздуха в комнате

Обострение хронических болезней, обезвоживание и даже снижение работоспособности — всё это может быть следствием того, что человек длительное время находится в помещении с чересчур сухим или слишком влажным воздухом. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Рябков.

Он пояснил, что в норме влажность воздуха в помещении должна варьироваться от 30 до 60% (идеально, если показатель составляет 45%). В противном случае уже наносится ущерб здоровью человека. Так, слишком сухой воздух, по словам медика, может привести к быстрой утомляемости, появлению респираторных заболеваний и обезвоживанию организма. Кроме того, возникает сухость кожи, глаз и носа, а также из-за повышенной концентрации в сухом воздухе пыли и пыльцы может возникнуть аллергия.

"В условиях повышенной влажности могут возникать такие нежелательные симптомы, как затруднённое дыхание, ухудшение самочувствия, учащение пульса и головокружение, а также обострение заболеваний суставов и сердечно-сосудистых болезней, бронхиальной астмы, аллергии и других хронических заболеваний. Грозит влажный воздух переохлаждением при низкой температуре и перегревом организма при слишком высокой", — резюмировал врач в интервью "Газете.ru".