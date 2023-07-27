Лор посоветовал лечить у детей аденоиды без операции

Самые частые причины воспаления аденоидов — наследственная предрасположенность, пренебрежение лечением или несвоевременный поход к врачу. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. Увеличение миндалин также связано с типом черепа человека.

"Неправильное лечение, недопонимание серьёзности процесса, самостоятельное лечение. Первая степень аденоидов переходит во вторую, вторая — в третью, уже неуправляемую, когда доктор не справляется в клинике. Тогда уже идёт речь об удалении аденоидов", — сказал Зайцев.

В том случае, если диагноз ребёнку уже поставлен, ему нужно дать шанс на восстановление не хирургическим путём, а за счёт использования препаратов и процедур в клинике, подытожил отоларинголог.