Доктор Мясников: Миндалины стоит удалять, если ангина бывает чаще семи раз в год

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует удалять миндалины при заболевании ангиной более семи раз в год. Таким советом он поделился в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По словам врача, чаще всего миндалины воспаляются при затяжной стрептококковой ангине. Общие симптомы включают лихорадку, боль в горле, красные миндалины и увеличенные лимфатические узлы на шее. Также могут возникнуть головная боль, тошнота или рвота. Стрептококковая ангина может случиться в любом возрасте, но чаще всего ею страдают дети (в этой возрастной группе на её долю приходится 20–40% всех тонзиллитов). Стрептококк входит в число очень контагиозных бактерий. Заражение обычно происходит из-за кашля или чихания больного человека.

"Подход простой: если у вас стрептококковая ангина, она повторяется часто, семь или более раз в год, нужно удалять миндалины — что взрослому, что ребёнку", — говорит Мясников.

Определить наличие стрептококковой инфекции можно лабораторно, сдав мазок из горла. Важно понимать, что это заболевание может дать осложнения на сердце и почки, поэтому его важно вовремя диагностировать и хорошенько пролечить.