Врач разъяснила, когда насморк у ребёнка превращается в острый синусит

Обычный насморк запросто может перейти в острый синусит, который необходимо выявить на ранней стадии, чтобы избежать осложнений. Врач-оториноларинголог клиники "МЕДСИ на Ленинском проспекте" Анна Автандилова рассказала Лайфу о симптомах болезни.

"Острый синусит — это воспалительный процесс, затрагивающий слизистую оболочку околоносовых пазух с длительностью симптомов не более четырёх недель", — напомнила она.

Пазухи сообщены с полостью носа соустьем и выстланы слизистой. Нарушение их проходимости приводит к отёку и накоплению слизи, которая затем превращается в гной, продолжила медик. Синусит возникает у детей из-за инфекций, таких как риновирус, вирус парагриппа, грипп A и B, аденовирус, респираторно-синцитиальные вирусы и энтеровирус.

"Острый бактериальный синусит может выступать как самостоятельное заболевание, но чаще всего является осложнением вирусной инфекции — при присоединении таких патологий, как патогенный пневмококк, гемофильная палочка и моракселла катаралис", — отметила собеседница Лайфа.

Есть факторы, способствующие развитию заболевания, — это респираторная аллергия, гипертрофия аденоидов, болезни зубов, анатомические особенности полости носа и пазух, добавила Автандилова. Первым симптомом при остром синусите является тяжесть и болезненность в области лицевого черепа, которая усиливается при наклонах вперёд.

"Отмечаются также заложенность носа, выделения слизисто-гнойного секрета. Ребёнок становится вялым и сонливым, отказывается от еды. Для острого синусита характерно повышение температуры до субфебрильных значений, если же температура повышается выше 38, это может свидетельствовать о ряде осложнений", — сказала доктор.

Высокая температура может говорить и о том, что возникло несколько очагов бактериальной инфекции. Врач предупредила, что симптомы при синусите достаточно субъективны, поэтому любое необычное проявление болезни должно насторожить родителей.