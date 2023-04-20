Невролог рассказала, о каких патологиях может сигнализировать шмыганье носом у детей

Частое шмыганье носом без насморка может сигнализировать о тике у детей, предупредила врач детской неврологической клиники "Прогноз" Наталья Коньшина.

"Когда речь заходит о тиках, большинству из нас представляются простые моторные тики в виде моргания глаз. Но существует и другая разновидность тиков — это вокальные (звуковые) тики. К простым вокальным тикам относится шмыганье носом", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

По словам невролога, чаще всего тик проявляется у мальчиков старше двух лет. Появляется этот недуг, как правило, в период выздоровления, когда организм ещё не смог окрепнуть после перенесённой инфекции. Кроме того, тики провоцируют стрессы, проблемы со сном и эмоциями. При этом врач предупредила, что шмыганье носом у ребёнка может быть одним из симптомов синдрома PANDAS — аутоиммунной нервно-психической патологии, развивающейся у детей вследствие стрептококковой инфекции.