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20 апреля, 09:56

Невролог рассказала, о каких патологиях может сигнализировать шмыганье носом у детей

Невролог Коньшина: Шмыганье носом без насморка сигнализирует о тиках у детей

Частое шмыганье носом без насморка может сигнализировать о тике у детей, предупредила врач детской неврологической клиники "Прогноз" Наталья Коньшина.

"Когда речь заходит о тиках, большинству из нас представляются простые моторные тики в виде моргания глаз. Но существует и другая разновидность тиков — это вокальные (звуковые) тики. К простым вокальным тикам относится шмыганье носом", — пояснила медик в беседе с "Газетой.ru".

По словам невролога, чаще всего тик проявляется у мальчиков старше двух лет. Появляется этот недуг, как правило, в период выздоровления, когда организм ещё не смог окрепнуть после перенесённой инфекции. Кроме того, тики провоцируют стрессы, проблемы со сном и эмоциями. При этом врач предупредила, что шмыганье носом у ребёнка может быть одним из симптомов синдрома PANDAS — аутоиммунной нервно-психической патологии, развивающейся у детей вследствие стрептококковой инфекции.

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А ранее врач Ольга Татаркина рассказала, как защитить ребёнка от вирусных заболеваний. Самое важное — предотвратить контакт детей с болеющими. Поэтому лучше воздержаться в сезон простуд от посещения массовых мероприятий и по возможности не пользоваться общественным транспортом.

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Freepik

Наталья Исакова
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