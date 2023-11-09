Российские врачи спасли крошечного пациента с угрожавшим жизни диагнозом

В Сургуте медики спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства. Как сообщила пресс-служба Минздрава ХМАО, чтобы младенец выжил, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ и провести операцию.

Под синдромом дыхательного расстройства медики подразумевают особое клиническое состояние новорождённого, которое характеризуется ранним возникновением и зачастую бурным нарастанием дыхательной недостаточности на фоне значительного угнетения жизненно важных функций организма. Это один из самых распространённых диагнозов у недоношенных детей, а объясняется он незрелостью лёгких: у малыша просто не хватает сил, чтобы расправить спавшиеся альвеолы.

Кислородозависимость у маленького пациента превысила 40%. Это могло привести к разрушению клеток, тканей и органов. Кроме того, с помощью рентгена в организме малыша обнаружили свободный газ. Хирурги прооперировали два очага ишемии стенок желудка: иссекли поражённые язвами ткани и ушили рану желудка.

"Хирурги Центра охраны материнства и детства выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка: убрали поражённые язвами ткани и ушили рану желудка", — рассказали в медучреждении.