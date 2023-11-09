Российские врачи спасли крошечного пациента с угрожавшим жизни диагнозом
В Сургуте спасли недоношенного младенца с синдромом дыхательного расстройства
В Сургуте медики спасли недоношенного малыша с синдромом дыхательного расстройства. Как сообщила пресс-служба Минздрава ХМАО, чтобы младенец выжил, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ и провести операцию.
Под синдромом дыхательного расстройства медики подразумевают особое клиническое состояние новорождённого, которое характеризуется ранним возникновением и зачастую бурным нарастанием дыхательной недостаточности на фоне значительного угнетения жизненно важных функций организма. Это один из самых распространённых диагнозов у недоношенных детей, а объясняется он незрелостью лёгких: у малыша просто не хватает сил, чтобы расправить спавшиеся альвеолы.
Кислородозависимость у маленького пациента превысила 40%. Это могло привести к разрушению клеток, тканей и органов. Кроме того, с помощью рентгена в организме малыша обнаружили свободный газ. Хирурги прооперировали два очага ишемии стенок желудка: иссекли поражённые язвами ткани и ушили рану желудка.
"Хирурги Центра охраны материнства и детства выполнили оперативное лечение двух очагов ишемии стенок желудка: убрали поражённые язвами ткани и ушили рану желудка", — рассказали в медучреждении.
А ранее Лайф рассказывал, что в Якутске у восьмимесячного ребёнка начался некроз кожи после плановой прививки. Как рассказала 23-летняя Анна Трофимова, мама малыша, в начале октября её сыну в районной поликлинике ввели вакцину "Пентаксим", в тот же день у него поднялась температура до 39,2 градуса, появилось небольшое покраснение на месте укола. Дело закончилось госпитализацией и тяжёлым диагнозом. Сейчас малыш проходит лечение.
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