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26 октября, 06:44
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В Якутске у восьмимесячного младенца начался некроз кожи после плановой прививки

В Якутске у восьмимесячного ребёнка начался некроз кожи после плановой прививки. Как рассказала SHOT 23-летняя Анна Трофимова, мама малыша, в начале октября её сыну в районной поликлинике ввели "Пентаксим" и в тот же день у него поднялась температура до 39,2 градуса и появилось небольшое покраснение на месте укола.

Приехавший врач сказал делать йодовую сетку, но это не помогло, и через три дня покраснение сменилось опухолью с гноем. Девушка позвонила в скорую помощь, но там заявили, что с такой проблемой необходимо обращаться к участковому врачу.

  • Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"
    Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"
  • Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"
    Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"
  • Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"
    Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"

Изменения на коже мальчика из Якутска. Фото © VK / "КримЯкутия"

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Однако Анна всё же добилась госпитализации в отделение гнойной хирургии. Там мальчику проводили физиотерапию и кололи обезболивающие, но ему становилось всё хуже. Тогда мать обратилась в Минздрав, после чего ребёнка перевели в другую больницу, врачи которой всё же поставили диагноз: некроз мягких тканей. На данный момент он проходит лечение.

В свою очередь в поликлинике, где мальчику сделали прививку, прошло расследование, всех виновных обещают наказать. Кроме того, началось санитарно-эпидемиологическое расследование по данному факту.

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А в Свердловской области 11-месячная девочка умерла от миокардита, пока врачи лечили её от ОРВИ. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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