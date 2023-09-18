Две остановки сердца и отёк мозга: 11-месячная девочка умерла на руках мамы от миокардита, пока врачи лечили её от ОРВИ

В больнице закрытого города Лесной в Свердловской области вечером второго августа умерла 11-месячная девочка, по предварительной версии, причиной могла стать недостаточная медицинская помощь со стороны врачей. За несколько дней до гибели малышка начала страдать от покашливания и одышки, сопровождавшихся вялостью и сонливостью. Об этом сообщили в телеграм-канале "В ЛЕСНОМ" со ссылкой на мать погибшего ребёнка, которая является подписчицей канала.

"31 июля я обращалась к дежурному врачу детской поликлиники с жалобами на сонливость, вялость, покашливание и одышку у дочери. Ребёнка осмотрели. К моменту осмотра одышка прошла, заверили, что всё хорошо", — публикует историю матери телеграм-канал.

Несмотря на это, уже вечером 31 июля состояние девочки ухудшилось. Дежурный врач провёл осмотр, у ребёнка взяли анализы, однако к её лечению медики не приступили, просто оставив малышку вместе с матерью в больнице на ночь. За это время состояние девочки усугубилось ещё сильнее. На следующий день её отправили в реанимацию, но это не помогло — вечером 2 августа ребёнок умер.

По словам матери, малышка скончалась из-за миокардита. Врачи ей утром дали проститься с дочкой и сообщили, что за ночь у неё дважды останавливалось сердце, начали отказывать органы, пошёл отёк мозга. При этом в заключении о смерти медики и написали, что маленькая пациентка поступила с ОРВИ и ей оказывалось соответствующее лечение, но её состояние резко ухудшилось из-за сопутствующих заболеваний. Женщина категорически не согласна с формулировкой. Она утверждает, что у малышки не было симптомов ОРВИ, а врачи не смогли поставить ребёнку точный диагноз и убили бездействием. В деле разбираются следователи.

"СО по ЗАТО город Лесной СУ СК России по Свердловской области по сообщению о смерти 11-месячной пациентки одной из местных больниц расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Следствие изъяло медицинские документы, проводятся допросы работников больницы. Расследованием руководит глава СО по ЗАТО города Лесного регионального СУ СКР.